Первый "живой" показ консоли Playstation 5 состоится 16 сентября — видео трейлера

Sony, скорее всего, объявит цену новой приставки, а также дату старта продаж

Презентация игровой консоли Sony Playstation 5 состоится 16 сентября в 23:00 по киевскому времени, об этом в официальном блоге PlayStation сообщил старший директор компании Сид Шуман.

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Как и предыдущие шоу, она будет транслироваться в сети через официальные каналы PlayStation на YouTube и Twitch.

Издание The Verge сообщает, что с большой долей вероятности, Sony объявит цену на консоль, дату старта предзаказов и начала продаж. Также компания покажет новые игры, которые появятся на старте продаж и после него.



Ранее японский технопортал Gizmodo сообщил, что PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition начнут продаваться на японском рынке уже 20 ноября. Уточняется, что Sony хотят начать старт продаж консоли именно перед новогодними праздниками.

12 июня 2020 года Sony презентовала новую консоль. Согласно неофициальным утечкам, ее цена составит около $450.

Станислав Стороженко

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