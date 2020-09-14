Первый "живой" показ консоли Playstation 5 состоится 16 сентября — видео трейлера
Sony, скорее всего, объявит цену новой приставки, а также дату старта продаж
Презентация игровой консоли Sony Playstation 5 состоится 16 сентября в 23:00 по киевскому времени, об этом в официальном блоге PlayStation сообщил старший директор компании Сид Шуман.
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Как и предыдущие шоу, она будет транслироваться в сети через официальные каналы PlayStation на YouTube и Twitch.
Издание The Verge сообщает, что с большой долей вероятности, Sony объявит цену на консоль, дату старта предзаказов и начала продаж. Также компания покажет новые игры, которые появятся на старте продаж и после него.
Ранее японский технопортал Gizmodo сообщил, что PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition начнут продаваться на японском рынке уже 20 ноября. Уточняется, что Sony хотят начать старт продаж консоли именно перед новогодними праздниками.
- 12 июня 2020 года Sony презентовала новую консоль. Согласно неофициальным утечкам, ее цена составит около $450.
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