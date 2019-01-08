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08.01.2019, 14:50

Писатель вызвал скандал во Франции заявлением о женщинах за 50

Писатель вызвал скандал во Франции заявлением о женщинах за 50 - Фото
Ян Муакс (скриншот с видео)

Кроме того возмущение вызвало еще одно заявление Яна Муакса, в котором он признается в своей любви к женщинам азиатского происхождения

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Французский писатель и телеведущий Ян Муакс вызвал скандал во французском обществе своим публичным заявлением о том, что он предпочитает тела 25-летних женщин телам тех, кому за 50. Об этом пишет ВВС Украина.

Согласно сообщению, Муакс в интервью изданию Marie Claire заявил, что женщины за 50 "слишком старые".

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В частности он сказал: "Я отдаю предпочтение молодым женским телам, вот и все. Конец. Тело 25-летней женщины - невероятное. А вот в теле 50-летней женщины ничего невероятного нет".

При этом, как отмечает агентство, самому Муаксу ровно 50 лет.

Это высказывание предсказуемо вызвало волну негодования среди французов. Среди них – известные французские журналистки и актрисы, кому сейчас за 50. Некоторые стали выкладывать фото своих обнаженных тел в соцсетях с едкими комментариями в адрес писателя, а также публиковать снимки голливудских звезд этого возраста, которые пользуются популярностью.

Кроме того возмущение вызвало еще одно заявление Муакса, в котором он признается в своей любви к женщинам азиатского происхождения.

"Вполне возможно, женщинам, с которыми я провожу время, мои слова могут показаться не слишком приятными, но азиатский типаж - достаточно богатый, большой и бесконечный, чтобы я мог позволить себе не испытывать стыда", - сказал писатель.

Муакс ответил критикам, что его заявления касаются темы вкусов, поэтому он не понимает, почему должен стесняться того, что ему нравится тот или иной типаж женщин.

"Мне нравится тот, кто нравится. Я не обязан отвечать перед судом по вкусам", - сказал Муакс, добавив, что для женщин и сам он, вероятно, - не лучшая находка из возможных.

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Теги: писатель, секс, дискриминация, сексизм, ян муакс
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