Саграда Фамилия выплатит мэрии Барселоны $41 млн

Саграда Фамилия, самая популярная туристическая достопримечательность Испании согласилась выплатить властям Барселоны 41 млн долларов в обмен на легализацию Храма искупления Святого Семейства. Об этом сообщает ВВС.
Выплаты в бюджет поступят через 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города.
Храм, спроектированный знаменитым архитектором Антонио Гауди, принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО. Его строительство все еще не завершено, хотя началось еще в 1882 году.
Саграда Фамилия будет выплачивать деньги в течение 10 лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к достопримечательности, а также отремонтировать район, в котором она расположена.
Агентство уточняет, что ежегодно в Саграда Фамилия заходит 4,5 миллиона посетители. Еще 20 миллионов приезжают в район Барселоны, чтобы посмотреть на церковь извне.