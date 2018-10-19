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19.10.2018, 21:19

Саграда Фамилия выплатит мэрии Барселоны $41 млн

Саграда Фамилия выплатит мэрии Барселоны $41 млн - Фото
Фото: pixabay.com

Выплаты в бюджет поступят через 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города

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Саграда Фамилия, самая популярная туристическая достопримечательность Испании согласилась выплатить властям Барселоны 41 млн долларов в обмен на легализацию Храма искупления Святого Семейства. Об этом сообщает ВВС.

Выплаты в бюджет поступят через 130 лет после того, как церковь начали строить без всякого разрешения от властей города.

Храм, спроектированный знаменитым архитектором Антонио Гауди, принадлежит к всемирному наследию ЮНЕСКО. Его строительство все еще не завершено, хотя началось еще в 1882 году.

Саграда Фамилия будет выплачивать деньги в течение 10 лет. На них планируют улучшить доступ общественного транспорта к достопримечательности, а также отремонтировать район, в котором она расположена.

Агентство уточняет, что ежегодно в Саграда Фамилия заходит 4,5 миллиона посетители. Еще 20 миллионов приезжают в район Барселоны, чтобы посмотреть на церковь извне.

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Теги: испания, Барселона, компенсация, мэр, саграда фамилия
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