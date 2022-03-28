Скандал на "Оскаре": актер Уилл Смит дал пощечину комику за шутку о его жене – видео

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" актер Уилл Смит дал пощечину ведущему, комику Крису Року. Причиной этому стала некорректная шутка Рока о жене актера.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рок пошутил со сцены о прическе жены актера – Джады Пинкетт-Смит. Комик сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн" в исполнении Деми Мур, которая побрилась наголо для съемок. Жена Смита страдает от аутоиммунного заболевания алопеция (патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению). При этом сама она довольно спокойно относится к недугу и рассказывает о нем в соцсетях.

После такой шутки Смит резко поднялся на сцену, ударил комика и в грубой форме потребовал, чтобы тот никогда не произносил имя его жены "своим грязным ртом".

Читайте также: "Оскар" поддержал Украину минутой молчания

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.