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Скандал на "Оскаре": актер Уилл Смит дал пощечину комику за шутку о его жене – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 11:50
Скандал на
Уилл Смит (Фото - ЕРА)

На 94-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" актер Уилл Смит дал пощечину ведущему, комику Крису Року. Причиной этому стала некорректная шутка Рока о жене актера.

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Рок пошутил со сцены о прическе жены актера – Джады Пинкетт-Смит. Комик сравнил ее с героиней фильма "Солдат Джейн" в исполнении Деми Мур, которая побрилась наголо для съемок. Жена Смита страдает от аутоиммунного заболевания алопеция (патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению). При этом сама она довольно спокойно относится к недугу и рассказывает о нем в соцсетях.

После такой шутки Смит резко поднялся на сцену, ударил комика и в грубой форме потребовал, чтобы тот никогда не произносил имя его жены "своим грязным ртом".

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Оксана Житнюк
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