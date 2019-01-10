Триллер, снятый с участием Украины, поборется за Золотого Медведя

Фото: facebook.com/GarethJonesMovie

Исторический триллер "Гарет Джонс" отобран в основную программу Берлинского кинофестиваля Berlinale. Об этом сообщается на Facebook-странице фильма.

Фильм режиссера Агнешки Холланд, над созданием которого работают Польша (Film Produkcja), Украина (FILM.UA Group, Kinorob при поддержке Госкино) и Великобритания (Boy Jones Films), поборется за главный приз - Золотого Медведя.

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Лента посвящена британскому журналисту Гарету Джонсу, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. То, что на первый взгляд казалось обычным журналистским расследованием, превратилось в смертельно опасное путешествие, материалы которого впоследствии стали основой для написания аллегорического романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла.

Berlinale - Berlin International Film Festival начнется 7 февраля и продлится 10 дней.

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