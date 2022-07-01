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Украина победила в "войне за борщ". Теперь украинское блюдо под защитой ЮНЕСКО

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 15:15
Украина победила в
Борщ. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил о победе Украины в "войне за борщ". Украинское национальное блюдо внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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Сегодня, 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Минкульта Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.

"Победа в войне за борщ – наша!" – заявил Ткаченко.

Глава Минкульта напомнил, что "битва за борщ" началась еще до полномасштабной войны.

"И сколько бы Маша Захарова (глава МИД РФ. – Ред.) не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить", и вообще наш борщ – это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", – заявил Ткаченко.

  • Вопрос украинского борща в ЮНЕСКО должны были рассмотреть в 2023 году.
  • Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что впервые в истории номинационное досье рассмотрено вне очереди из-за военных действий в Украине и реальной угрозы культурному элементу.

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Оксана Житнюк
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юнеско кухня блюдо культура борщ наследие
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