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16.02.2019, 17:20

Умер актер из "Неба над Берлином" Бруно Ганц

Умер актер из "Неба над Берлином" Бруно Ганц - Фото
Бруно Ганц (фото - EPA)

Известный швейцарский актер Бруно Ганц, снимавшийся у Вима Вендерса и Ларса фон Триера, сегодня умер

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Швейцарский актер Бруно Ганц, снявшийся в "Небе над Берлином" Вима Вендерса, умер сегодня, 16 февраля, в возрасте 77 лет. Об этом пишет Deutsche Welle.

Вся актерская карьера Ганца прошла в Германии. Известность он приобрел еще в семидесятые годы, но именно фильмы Вендерса сделали его звездой.

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Ганц был владельцем "кольца Иффланда", с 1815 года вручаемого "лучшему актеру немецкоязычных театров". Кольцо вручается на пожизненный срок и передается новому владельцу от старого по завещанию. Кому передал кольцо Бруно Ганц, пока не известно.

Среди громких позднейших ролей актера - роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" (Der Untergang) и таинственного проводника главного героя во время спуска в ад в фильме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

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Теги: кино, Бруно Ганц, Вим Вендерс, Ларс фон Триер
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