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02.03.2019, 17:05

Умер украинский писатель, автор фильма "Железная сотня" об УПА

Умер украинский писатель, автор фильма "Железная сотня" об УПА - Фото
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Несколько дней назад Василий Портяк попал в реанимацию из-за сердечной недостаточности

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Сегодня, 2 марта, на 67-м году жизни скончался известный украинский писатель, сценарист и новелист Василий Портяк. Об этом говорится на странице в Facebook украинского ПЕН-клуба.

В среду, 27 февраля, его забрали в реанимацию из-за сердечной недостаточности.

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"Василий Портяк сейчас в реанимации в критическом состоянии и с недобрыми, серьезными подозрениями врачей. Очень просим о помощи", - сообщила 27 февраля его семья.

"Умер Василий Портяк, один из лучших современных прозаиков, глубокий, немногословный, настоящий. В украинской литературе настоящему нужно умереть, чтобы его оценили. Уважать мертвых проще, чем живых", - написала о нем поэтесса Галина Крук.

Василий Портяк родился в 1952 году в Ивано-Франковской области. 31 марта ему бы исполнилось 67 лет. Он был сыном пулеметчика УПА Василия Билинчука "Сибиряка" и племянником райпровидника Дмитрия Билинчука "Хмары".

В 1984 году вышел его первый сборник новелл "Крислач", а 2006-м вышел последний - "В снегах". Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов о воинах УПА - "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи".

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Теги: смерть, писатель, сценарист, Василий Портяк, непокоренный, железная сотня
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