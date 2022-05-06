Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Вчера, 5 мая, в США скончался украинский писатель и сценарист Сергей Дяченко. Об этом сообщила в Facebook его вдова Марина Дяченко.

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"Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022", – написала она рядом с фото мужа.

Супруги Дьяченко родились и жили в Киеве, с 2009 до 2013-го – в Москве, затем переехали в Лос-Анджелес. В 2005 году на европейском конвенте фантастов Eurocon названы "лучшими писателями-фантастами Европы". Писали преимущественно в жанре научной фантастики, фэнтези и сказок.

После российского вторжения в Украину в 2014 году в РФ вышло четыре фильма/сериала, снятых по сценарию супругов Дьяченко.

Летом 2018 года умер культовый американский писатель и сценарист Харлан Эллисон.

Как 2022 год изображали в фантастических фильмах и что из этого может сбыться.

Евгений Пилипенко

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