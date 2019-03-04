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04.03.2019, 13:48

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт: видео

Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт: видео - Фото
Кит Флинт (фото - ЕРА)

Музыкант скончался на 50-м году жизни

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Сегодня, 4 марта, вокалиста культовой музыкальной группы The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс. Об этом сообщает Sun.

Музыканту было 49 лет.

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По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Флинт родился в 1969 году, а в 1990-м создал группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996 году впервые записал сингл как вокалист.

Флинт, кроме музыки, был известен своим экстравагантным внешним видом.

Всемирно известные хиты группы - "Firestater", "Breathe" и другие. 

21 июня 2017 года умер рэппер Prodigy из коллектива Mobb Deep.

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Теги: смерть, Кит Флинт, The Prodigy
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