В Эгейском море нашли кладбище старинных кораблей: фото

Фото: : Ephorate of Underwater Antiquities / B. Mentogiannis

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Все остатки кораблекрушений нашли на мелководье

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Археологи из Греции и США обнаружили у берегов острова Фурни в Эгейском море пять затонувших средневековых и античных кораблей. Об этом сообщает TornosNews со ссылкой на пресс-релиз министерства культуры Греции.

С 2015 в водах архипелага Фурни уже нашли остатки 58 судов, потерпевших кораблекрушение. Древнейшие из них датировались V веком до нашей эры, самые поздние - XVIII-XIX веками.

В сентябре подводные археологи обнаружили еще пять судов. Три древних судна, которые датировали периодом с IV-II века до нашей эры до V-VI века нашей эры, шли с грузом вина и масла. Два других относились к XVIII-XIX векам. Все остатки кораблекрушений нашли на мелководье, на глубине 10-40 метров. Часть остатков повреждена рыболовными сетями, некоторые уже ограбили "черные археологи".

Помимо затонувших судов исследователи нашли терракотовую лампу, сделанную в Коринфе во II веке нашей эры, на ней сохранилось имя сделавшего ее гончара.

Остров Фурни находится в составе одноименного архипелага, расположенного у берегов Турции. Он состоит из 13 небольших островов, некоторые из них - с сильно изрезанной береговой линией. Он находился на пересечении торговых путей, соединявших государства на берегах Черного и Эгейского морей с Кипром, Египтом и Левантом. Некоторые суда шли сюда с грузом с Иберийского и Апеннинского полуострова.

Фото: : Ephorate of Underwater Antiquities / B. Mentogiannis