В этом году на экраны выйдут 19 патриотических сериалов - Нищук

Евгений Нищук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине в производстве находятся 19 патриотических телесериалов, которые будут уже выходить на экраны в середине года. Об этом рассказал министр культуры Евгений Нищук в интервью телеканалу Прямой.

"Мы пошли впервые на то, что 50% мы инвестируем в создание телевизионного сериала - будь то документального или художественного, или анимационного - для того, чтобы изменить картинку на телевизионных экранах, чтобы появились не о "российских ментах" фильмы, а о нашей истории, без какой-то пропаганды, без всякой цензуры", - пояснил Нищук.

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Он объяснил, что это фильмы на разную тематику - нет никаких ограничений, но это полностью цикл украинского производства с украинскими актерами в главных ролях.

Всего по программе патриотического направления прошло 69 проектов. Ожидается несколько премьер фильмов в этом году в сотрудничестве с Голливудом.

В июне 2018 года в Нацсовете по вопросам телерадиовещания отметили, что сериалы на украинском ТВ изменили географию производителей: до 2017 года это были США и РФ, а сейчас - США, страны ЕС, Турция и Польша.