В Каннах открывается 72-й кинофестиваль: что представит Украина

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В Каннах 14 мая открывается 72-й международный кинофестиваль. Об этом сообщает Радио Свобода.

Его откроют новым фильмом Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля вручат французскому актеру Алену Делону.

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Украина в конкурсных программах будет представлена ​​двумя лентами. В программе "Особый взгляд" в Каннах увидят фильм "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева, а в программе короткометражных фильмов - работу Декеля Беренсона "Анна", над которой работали кинематографисты Украины, Израиля и Великобритании.

Каннский фестиваль продлится до 25 мая. Председателем жюри является мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Всего за награды будут бороться 66 фильмов в четырех конкурсных программах.

Рекламный ролик итальянского бренда Diesel, который был снят в Киеве, получил сразу три Каннских льва – самые престижные награды фестиваля рекламы