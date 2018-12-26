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26.12.2018, 21:22

В Киеве могут закрыть еще один культовый кинотеатр

В Киеве могут закрыть еще один культовый кинотеатр - Фото
Фото: facebook.com/philip.illienko

Кинотеатру "Киев" не продлевают аренду здания

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Дальнейшая работа кинотеатра "Киев" оказалась под вопросом - 4 января 2019 года истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра и он до сих пор не продлен. Об этом сообщил в Facebook председатель Госкино Филипп Ильенко.

Ильенко написал, что директор кинотеатра Вилия Бондаренко рассказала, что имущественный комплекс "Киева" находится в коммунальной собственности. Кинотеатр арендует его уже 20 лет. Сейчас, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.

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Глава Госкино отметил, что кинотеатр "Киев" - настоящий культурный центр столицы, где регулярно демонстрируются украинские фильмы, проходят дни кино европейских и других стран, многочисленные фестивали (в том числе МКФ "Молодость").

Ильенко напомнил о произошедших недавно закрытиях кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама" и заявил, что готовит по этому поводу обращение к мэру Киева Виталия Кличко с просьбой лично разобраться в ситуации и способствовать продолжению работы кинотеатра "Киев".

В начале октября сообщалось, что собственник киевского кинотеатра "Кинопанорама" снесет его и построит на его месте трехзвездочный отель.

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Теги: кинотеатр Киев, киев, кинотеатр
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