В Риге на фестивале Артдокфест показали два украинских фильма

Фото: artdocfest.com

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В столице Латвии показали документальные фильмы "Дельта" и "Процесс"

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В латвийской Риге на фестивале документального кино Артдокфест показали два фильма украинских режиссеров – "Дельта" Александра Течинского и "Процесс" Сергея Лозницы, передает Укринформ.

Первая кинолента рассказывает о провинциальной и убогой жизни в дельте Дуная, в городе Вилково Одесской области. "Процесс" (производство – Нидерланды) – переосмысленная украинским режиссером советская архивная кинолента о первом сфабрикованном политическом процессе в 30-х годах прошлого века, так называемый "процесс Пропартии".

Артдокфест проходит в Риге с 19 по 24 октября, основан фестиваль в 2007 году. Ранее проводился в России, потом в России и Латвии. С этого года основная программа фестиваля проходит только в Риге.