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12.03.2019, 08:55

С 1 апреля туристы будут платить за посещение Львова

С 1 апреля туристы будут платить за посещение Львова - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В зависимости от стоимости аренды жилья, процент от минимальной зарплаты нужно будет платить за каждые сутки временного проживания (ночевки)

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С 1 апреля туристу при посещении Львова придется заплатить налог за каждые сутки временного размещения в местах проживания/ночевки. Соответствующее решение приняли в понедельник, 11 марта, на сессии Львовского горсовета.

За каждые сутки пребывания в городе туристам нужно будет заплатить от 0,2 до 0,5% от размера минимальной зарплаты.

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Процент сбора зависит от стоимости ночевки за сутки (временного размещения): до 350 грн - 0,2%, от 350 грн до 750 грн - 0,3%, 750-1200 грн - 0,4%. А от 1200 грн - 0,5%.

Под стоимостью временного размещения или ночевки подразумевается общая стоимость номера (комнаты), аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости независимо от количества проживающих.

Местные власти говорят, что ставки туристического сбора приведены в соответствие с Налоговым кодексом Украины.

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Теги: Львов, туризм, налог, туристический сбор
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