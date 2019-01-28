Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии

Лучшим киноактером прошедшего года назван Рами Малек, исполнивший главную роль в "Богемской рапсодии", лучшей актрисой - Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена". Картина "Черная пантера" удостоена наград за лучший актерский состав и лучший состав каскадеров. Церемония награждения победителей 25-й премии Гильдии киноактеров США состоялась накануне в Лос-Анджелесе.

Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Махершале Али ("Зеленая книга"), лучшую женскую роль второго плана - Эмили Блант ("Тихое место").

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Отдельно были вручены награды актерам телесериалов.

Лучшим актером назван Даррен Крисс (т/с "Убийство Джанни Версачи"), лучшей актрисой - Патрисия Аркетт (т/с "Побег из тюрьмы Даннемора").

В категории драматические сериалы была отмечена игра Джейсона Бейтмана ("Озарк") и Сандры О ("Убивая Еву"), среди комедийных - Тони Шалуба и Рейчел Броснахэн, сыгравших в т/с "Удивительная миссис Мейзел".

Кроме того, сериал "Удивительная миссис Мейзел" отмечен за лучший актерский комедийный состав, а сериал "Это мы" - за лучший подбор драматических актеров.

За выдающиеся заслуги в кинематографе почетная награда была вручена 83-летнему актеру Алану Алде, звезде сериала "M.A.S.H.".

Фото: ЕРА