Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 15:35

Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии

1 / 21
Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии
Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии
Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премииГильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии

В Лос-Анджелесе 27 января состоялась церемония вручения наград, присуждаемых Гильдией киноактеров США

Реклама
Реклама

Лучшим киноактером прошедшего года назван Рами Малек, исполнивший главную роль в "Богемской рапсодии", лучшей актрисой - Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена". Картина "Черная пантера" удостоена наград за лучший актерский состав и лучший состав каскадеров. Церемония награждения победителей 25-й премии Гильдии киноактеров США состоялась накануне в Лос-Анджелесе.

Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Махершале Али ("Зеленая книга"), лучшую женскую роль второго плана - Эмили Блант ("Тихое место").

Реклама

Отдельно были вручены награды актерам телесериалов.

Лучшим актером назван Даррен Крисс (т/с "Убийство Джанни Версачи"), лучшей актрисой - Патрисия Аркетт (т/с "Побег из тюрьмы Даннемора").

В категории драматические сериалы была отмечена игра Джейсона Бейтмана ("Озарк") и Сандры О ("Убивая Еву"), среди комедийных - Тони Шалуба и Рейчел Броснахэн, сыгравших в т/с "Удивительная миссис Мейзел".

Кроме того, сериал "Удивительная миссис Мейзел" отмечен за лучший актерский комедийный состав, а сериал "Это мы" - за лучший подбор драматических актеров.

За выдающиеся заслуги в кинематографе почетная награда была вручена 83-летнему актеру Алану Алде, звезде сериала "M.A.S.H.".

Фото: ЕРА

Отправить:
Распечатать:
Теги: церемония, кинопремия, актеры, вручение премии, гильдия актеров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Ученые показали животных в зоне отчуждения ЧАЭС: фото
Второй эсминец ВМС США вошел в Черное море: фото
Второй эсминец ВМС США вошел в Черное море: фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
Взрыв дома в Магнитогорске: количество жертв увеличилось - фото
Материалы по теме
Раскрыта дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана
Культура Раскрыта дата выхода нового фильма режиссера Кристофера Нолана
На Оскар попал фильм об убийстве ребенка. Его мать возмущена
Культура На Оскар попал фильм об убийстве ребенка. Его мать возмущена
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии
Гильдия актеров назвала лучших: фото победителей премии
"Как реактивный двигатель": на Кубе пронесся торнадо - видео
"Как реактивный двигатель": на Кубе пронесся торнадо - видео 12:46
В Канаде заметили редкого енота-альбиноса: видео
В Канаде заметили редкого енота-альбиноса: видео 12:35
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи: видео
Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи: видео 11:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 