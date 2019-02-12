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12.02.2019, 12:17

Первые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фото

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Первые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фото
Первые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фото
Первые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фотоПервые кадры сериала НВО "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС: фото

Премьеру "Чернобыля" запланировали на май

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Американский кабельний телеканал HBO показал первые кадры из будущего мини-сериала "Чернобыль", который снимают на основе реальных событиях в апреле 1986 года.

По доступному для СМИ варианту сюжета, в фильме показаны дни после взрыва реактора на ЧАЭС. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа.

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В сериале также изображена эвакуацию жителей Припяти и ход спасательной операции.

Съемки прошли в апреле-мае 2018 года в Вильнюсе, а в июне того же года - в Киеве.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Все самое главное об аварии на ЧАЭС 

Главные роли сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Джесси Бакли. Уотсон предстанет в фильме физиком-ядерщиком Ульяну Хомюк из правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии, а Скарсгард сыграет роль главы этой комиссии Бориса Щербины.

Сценарист - Крэйг Мэзин, режиссер - Йохан Ренк ("Во все тяжкие", "Ходячие мертвецы").

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вследствие расплавления активной зоны реактора произошел взрыв. Выбросы нуклидов привели к самой масштабной радиационной аварии в истории атомной энергетики.

Фото: HBO

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Теги: чаэс, кино, сериал, hbo, чернобыль
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