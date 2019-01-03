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03.01.2019, 16:44

В Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фото

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В Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фото
В Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фото
В Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фотоВ Мексике нашли древний храм "господина с содранной кожей": фото

Адепты культа верили, что Шипе-Тотек содрал с себя кожу, чтобы накормить людей

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Мексиканские археологи нашли в штате Пуэбла храм одного из самых важных божеств доиспанской эпохи - Шипе-Тотека ("господина с содранной кожей"), культ которого был широко распространен среди индейцев Мезоамерики. Об этом сообщает сайт Национального института антропологии и истории Мексики.

Кроме руин самого храма обнаружены каменные скульптуры, изображающие Шипе-Тотека. Они датируются 900-1150 гг.

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Как считается, поклонение этому божеству, которое символизирует плодородие и возрождение, началось в доацтекскую эпоху, но распространилось по всей Мезоамерике во времена ацтеков.

Адепты культа верили, что Шипе-Тотек содрал с себя кожу, чтобы накормить людей.

Также считалось, что он насылает на людей болезни, эпидемии, слепоту и глухоту.

Шипе-Тотеку был посвящен праздник Tlacaxipehualiztli, который отмечался в дни весеннего равноденствия. В нем участвовали пленники индейцев. После гладиаторских боев с их участием, в которых они обычно проигрывали, с пленников живьем сдирали кожу и вырезали их сердца в честь божества.

Содранную с людей кожу впоследствии надевали на себя жрецы культа во время ритуалов посвящения.

Ученые говорят, что их находка может быть самым ранним посвящением Шипе-Тотеку, обнаруженным в Мексике.

Группа индонезийских археологов, которая несколько лет изучала гору Гунунг Паданг на острове Ява, уверяет: это старейшая в мире рукотворная пирамидальная структура, причем возраст ее базового уровня - от 9500 до 28000 лет.

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Теги: Мексика, религия, археология, индейцы, шипе-тотек
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