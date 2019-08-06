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пресс-релиз111
06.08.2019, 10:45

MOZAЇKA: ONUKA и НАОНИ представят новое шоу

MOZAЇKA: ONUKA и НАОНИ представят новое шоу - Фото

MOZAЇKA в исполнении ONUKA & НАОНИ – это интерактивный проект, в котором музыка, видео и месседжи образуют единое целое

Альбом MOZAЇKA – будто целостное полотно, собранное из сотен мелких деталей и фрагментов. Вдохновляющая VSESVIT, пронзительная и чувственная STRUM, зажигательная ANIMAL, общественно важные GOLOS и GUNS DON’T SHOOT. Все эти песни поклонники группы уже успели выучить наизусть. В этом альбоме – многовековая история музыки. Пересечение инноваций настоящего и музыкальных традиций прошлого. А точка этого пересечения осенью – Октябрьский дворец.

Впервые в Киеве. Новое шоу ONUKA по мотивам второго альбома MOZAЇKA (2018) в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов Украины (НАОНИ). Более чем 50 музыкантов на сцене и более 40 национальных инструментов. Среди них: бандуры, цимбалы, кобзы, басетли, лира, телинка, козобас, трубы, бугай, свирель, дуда, варган, рубель, береста.

MOZAЇKA в исполнении ONUKA & НАОНИ – это интерактивный проект, в котором музыка, видео и месседжи образуют единое целое. Концептуально-совершенное послание, масштабированное к исполнению с целым оркестром в неповторимой атмосфере Дворца. Долгожданное шоу от одного из самых интересных проектов современной украинской музыки, уже известный во многих странах мира. Новая история ONUKA. 25 октября. Киев.

Билеты уже в продаже ссылке: https://concert.ua/uk/event/onuka

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Теги: Onuka, MOZAЇKA, НАОНИ
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