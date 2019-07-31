Аль Пачино и Де Ниро в новом фильме Скорсезе: вышел трейлер

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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец"

Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши сыграют в фильме Мартина Скорсезе "Ирландец", эпической саге об организованной преступности в послевоенной Америке.

В центре сюжета - ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.

Кино выйдет на экраны осенью.

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Теги: роберт де ниро, Аль Пачино, Мартин Скорсезе, Ирландец
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