"Беверли-Хиллз, 90210" возвращается. Тизер нового сериала: видео

В сети появился тизер перезапуска популярного в 90-е годы прошлого века сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Ролик опубликован на канале FOX в YouTube.

Из ролика ничего не понятно, кроме того, когда сериал выйдет на экраны - лето 2019 года.

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Телезрители увидят актеров из оригинального сериала - Джейсона Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Иена Зиринга (Стив), Габриэль Картерис (Андреа), Брайана Остина Грина (Дэвид) и Тори Спеллинг (Донна), которые будут играть не своих персонажей, а самих себя.

Отмечается, что новый проект не будет обычной перезагрузкой шоу. Над созданием сериала работают авторы сценария и исполнительные продюсеры Майк Чесслер и Крис Альбергини.

Телеканал заказал шесть эпизодов перезапуска, который будет называться "90210".