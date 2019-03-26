Хедлайнером киевского Atlas Weekend стал бывший участник Oasis

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Кроме Галлахера, хедлайнерами фестиваля стали The Chainsmokers и Black Eyed Peas.

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Третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в июле в Киеве, стал бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

"После продолжительного молчания он ворвался в британские чарты с синглом "Wall of Glass" и дебютным альбомом "As You Were". Сейчас Лиам силен и воодушевлен, как никогда. "Я готов. Я более, чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает", - говорится в сообщении.

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Atlas Weekend пройдет в Киеве, на ВДНХ с 9 по 14 июля. Кроме Галлахера, хедлайнерами фестиваля стали The Chainsmokers и Black Eyed Peas.

В 2018 году Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира. Рейтинг составило британское издание Gigwise.

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Теги: Atlas Weekend, Oasis, Лиам Галлахер
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