Хедлайнером киевского Atlas Weekend стал бывший участник Oasis

Третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в июле в Киеве, стал бывший участник группы Oasis Лиам Галлахер. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

"После продолжительного молчания он ворвался в британские чарты с синглом "Wall of Glass" и дебютным альбомом "As You Were". Сейчас Лиам силен и воодушевлен, как никогда. "Я готов. Я более, чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает", - говорится в сообщении.

Atlas Weekend пройдет в Киеве, на ВДНХ с 9 по 14 июля. Кроме Галлахера, хедлайнерами фестиваля стали The Chainsmokers и Black Eyed Peas.

В 2018 году Atlas Weekend попал в список лучших фестивалей мира. Рейтинг составило британское издание Gigwise.