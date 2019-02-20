Как создавался фильм об Элтоне Джоне "Рокетмен": видео

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В украинский прокат фильм "Рокетмен" выйдет 6 июня 2019 года

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Киностудия Paramount Pictures представила постер и опубликовала видео о создании биографического фильма "Рокетмен" (Rocketman), который расскажет о жизни и творчестве британского музыканта Элтона Джона. Ролик опубликован на канале Paramount Pictures в YouTube.

Детали сюжета не раскрываются. Известно только лишь, что ее жанр описывается как "музыкальная фантазия". Фильм назван, как и одна из наиболее известных песен Элтона Джона 1972 года.

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Элтона Джона в картине сыграл Тэрон Эджертон (Kingsman, "Робин Гуд: Начало"). Его коллегами по съемочной площадке стали Джейми Белл ("Фантастическая четверка"), Ричард Мэдден ("Крутые меры") и Брайс Ховард Даллас ("Мир Юрского периода"). А режиссером выступил Декстер Флетчер ("Эдди "Орел").

В украинский прокат картина выйдет 6 июня 2019 года. 

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Теги: фильм, элтон джон, Paramount Pictures, рокетмен
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