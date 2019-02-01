Metro Exodus. Украинская 4A Games выпустила предрелизный трейлер

Украинская студия 4A Games выпустила предрелизный трейлер Metro Exodus. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале metrovideogame.

Шутер готовили 5 лет. Он станет четвертой частью культовой серии Metro - игр по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

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В отличие от предыдущих частей, действие Metro Exodus впервые будет происходить на поверхности постапокалиптической Земли, а не в глубинах метрополитена.

Также в игре можно будет наблюдать динамическую смену погоды, дня и ночи и даже времен года.

В общем же, историю главного героя Артема, который на паровозе Аврора поедет на восток, разработчики расскажут за один игровой год.

Релиз на ПК, Xbox и Playstation - 15 февраля 2019 года.

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