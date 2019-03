"Мстители: Финал". Вышел новый трейлер с Капитаном Марвел: видео

Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности". Дублированный ролик опубликован на канале дистрибьютора в YouTube

Трейлер частично состоит из фрагментов предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности".

Перед зрителями предстали Тони Старк (Роберт Дауни-младший), Стив Роджерс (Крис Эванс), Клинт Бартон (Джереми Реннер) и другие Мстители. В конце ролика к ним присоединилась супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет им одолеть Таноса, который разрушил половину Вселенной в "Мстителях: Война бесконечности".

Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/1ABjppabXT