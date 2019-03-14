"Мстители: Финал". Вышел новый трейлер с Капитаном Марвел: видео

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В новом трейлере фильма супергероиню Капитана марвел принимают в отряд Мстителей

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Киностудия Marvel представила новый трейлер фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности". Дублированный ролик опубликован на канале дистрибьютора в YouTube

Трейлер частично состоит из фрагментов предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности".

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Перед зрителями предстали Тони Старк (Роберт Дауни-младший), Стив Роджерс (Крис Эванс), Клинт Бартон (Джереми Реннер) и другие Мстители. В конце ролика к ним присоединилась супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет им одолеть Таноса, который разрушил половину Вселенной в "Мстителях: Война бесконечности". 

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.

30 апреля сообщалось, что в первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.

Смотрите также: "Мстители. Война бесконечности 2": вышел первый трейлер - видео 

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Теги: кино, видео, трейлер, мстители
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