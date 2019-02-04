"Мстители. Война бесконечности 2". Вышел новый тизер - видео

Киностудия Marvel представила новый тизер фильма "Мстители: Война бесконечности 2" (Avengers: Endgame), который продолжает события "Мстителей: Войны бесконечности". Видео опубликовано на канале Marvel Entertainment в YouTube.

В 30-секундном ролике уже традиционно использованы кадры только из первых 15 минут фильма.

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По-английски новая часть называется Avengers: Endgame. Это прямое продолжение картины "Мстители: Война бесконечности" 2018 года, а также фильмов "Мстители" 2012 года и "Мстители: Эра Альтрона" 2015 года. 22-ой по счету фильм кинематографической вселенной Marvel.

Как известно, к супергероям, которые действовали в первой части "Войны бесконечности" присоединятся Капитан Марвел (Бри Ларсон), Человек-Муравей (Пол Радд) и Оса (Эванджелин Лили).

Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, которые ранее работали над тремя фильмами о супергероях Marvel.

Премьера в Украине запланирована на 25 апреля 2019 года.

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.