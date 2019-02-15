Режиссер Нил Блокамп представил научно-фантастический короткометражный фильм Conviction ("Убеждение"), действие которого разворачивается во вселенной ARPG Anthem от студии BioWare и компании Electronic Arts. Ролик опубликован на канале Oats Studios в YouTube.

Действие Conviction разворачивается за десятки лет до событий оригинальной игры Anthem, а фильм является ее приквелом.

Реклама

Сюжет расскажет о противостоянии Фрилансеров - опытных пилотов, сражающихся в боевых экзокостюмах-джавелинах, и главного антагониста Anthem Надзирателя, лидера грозной фракции Доминион.

В Anthem от BioWare игроки объединяются в группы из четырех человек для исследования огромного инопланетного мира. Вселенная Anthem - новая перспектива, на которую возлагают надежды ее создатели.

Anthem выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 22 февраля (15 февраля в рамках Origin Access Premier).

Нил Бломкамп - южноафриканский и канадский кинорежисср и 3D-аниматор, работающий в жанрах научной фантастики и боевика. За фильм "Район №9" был номинирован на Оскар в категории Лучший адаптированный сценарий.