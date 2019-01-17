"Охотники за привидениями" вернулись. Тизер нового фильма: видео

Кинокомпания Sony Pictures объявила о выходе продолжения знаменитой фантастической комедии "Охотники за приведениями". Тизер новой части опубликован на канале Ghostbusters в YouTube.

Как пишет EW.com, режиссером нового фильма станет Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, который снял первых "Охотников" в 1984 году.

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Отмечается, что сюжет новой части не связан с перезагрузкой фильма в 2016 году. Сценарий писали Гил Кинан и сам режиссер.

В данный момент не известно, будут ли участвовать в съемках исполнители главных ролей в первом фильме.

Премьера запланирована на лето 2020 года. Съемки начнутся уже в этом году.

"Охотники за привидениями" (англ. Ghostbusters) - американская фантастическая комедия. Картина стала лидером проката 1984 года в США и получила преимущественно положительные отзывы критиков. Фильм награжден кинопремией BAFTA, а также был номинирован на Оскар и Золотой глобус.