Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Премьера продолжения знаменитой картины запланирована на лето 2020 года

Реклама
Реклама

Кинокомпания Sony Pictures объявила о выходе продолжения знаменитой фантастической комедии "Охотники за приведениями". Тизер новой части опубликован на канале Ghostbusters в YouTube.

Как пишет EW.com, режиссером нового фильма станет Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, который снял первых "Охотников" в 1984 году.

Реклама

Отмечается, что сюжет новой части не связан с перезагрузкой фильма в 2016 году. Сценарий писали Гил Кинан и сам режиссер. 

В данный момент не известно, будут ли участвовать в съемках исполнители главных ролей в первом фильме.

Премьера запланирована на лето 2020 года. Съемки начнутся уже в этом году.

"Охотники за привидениями" (англ. Ghostbusters) - американская фантастическая комедия. Картина стала лидером проката 1984 года в США и получила преимущественно положительные отзывы критиков. Фильм награжден кинопремией BAFTA, а также был номинирован на Оскар и Золотой глобус. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, трейлер, фильм, тизер, Sony Pictures, Охотники за привидениями
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Охотники за привидениями" вернулись. Тизер нового фильма: видео
"Охотники за привидениями" вернулись. Тизер нового фильма: видео
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Под Киевом авто на скорости сбило военного ВСУ: фото, видео
Под Киевом авто на скорости сбило военного ВСУ: фото, видео
Экономика Популизм, fake news и кибератаки: названы основные вызовы 2019-го
Будущее уже наступило: как роботы собеседуют и нанимают людей
Мнение Будущее уже наступило: как роботы собеседуют и нанимают людей
Схема на 8 млрд. Почему стремительно дорожает оценка имущества
Недвижимость Схема на 8 млрд. Почему стремительно дорожает оценка имущества
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Охотники за привидениями" вернулись. Тизер нового фильма: видео
"Охотники за привидениями" вернулись. Тизер нового фильма: видео
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим 10:35
Под Киевом авто на скорости сбило военного ВСУ: фото, видео
Под Киевом авто на скорости сбило военного ВСУ: фото, видео 10:10
Удар головой Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд: видео
Удар головой Роналду помог "Ювентусу" установить рекорд: видео 09:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 