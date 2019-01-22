Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля

Реклама
Реклама

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию Оскар-2019.

Номинантами на звание лучший фильм стали:

Реклама

"Зеленая книга",
"Рождение звезды",
"Рим",
"Богемная рапсодия",
"Фаворитка",
"Власть",
"Черная пантера",
"Черный куклуксклановец".

Претенденты на звание лучшая актриса:

Ялица Апарисио ("Рим"),
Гленн Клоуз ("Жена"),
Оливия Колман ("Фаворитка"),
Леди Гага ("Рождение звезды"),
Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить:

Кристиан Бэйл за фильм "Власть",
Брэдли Купер за "Рождение звезды",
Рами Малек за "Богемную рапсодию",
Уиллем Дефо за фильм "Ван Гог. На пороге вечности",
Вигго Мортенсен за "Зеленую книгу".

Лучшая женская роль второго плана - номинанты:

Эми Адамс ( "Власть"),
Эмма Стоун ("Фаворитка"),
Марина де Тавира ("Рим"),
Реджина Кинг ("Если бы Бил-стрит могла заговорить"),
Рейчел Вайс ("Фаворитка").

Лучшая мужская роль второго плана:

Магершала Али ("Зеленая Книга"),
Адам Драйвер ("Черный куклуксклановець"),
Сэм Эллиотт ("Рождение звезды"),
Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"),
Сэм Рокуэлл ("Власть").

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кино, кинопремия, культура, оскар-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий
Экономика Рейтинг инноваций Bloomberg: Украина потеряла 7 позиций
Компания Тигипко покупает сеть аптек Космо
Экономика Компания Тигипко покупает сеть аптек Космо
В ЕС назвали дату следующего раунда переговоров по газу
ТЭК В ЕС назвали дату следующего раунда переговоров по газу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве
Праздник Соборности и "живая" цепь: яркие фото с акции в Киеве 15:56
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция
Всемирный экономический форум в Давосе: трансляция 15:45
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий
В Одессе сдетонировало взрывное устройство: видео последствий 15:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 