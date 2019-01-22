Оскар-2019: Киноакадемия объявила номинантов - видео

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию Оскар-2019.



Номинантами на звание лучший фильм стали:

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"Зеленая книга",

"Рождение звезды",

"Рим",

"Богемная рапсодия",

"Фаворитка",

"Власть",

"Черная пантера",

"Черный куклуксклановец".

Претенденты на звание лучшая актриса:



Ялица Апарисио ("Рим"),

Гленн Клоуз ("Жена"),

Оливия Колман ("Фаворитка"),

Леди Гага ("Рождение звезды"),

Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

Золотую статуэтку за лучшую мужскую роль могут получить:

Кристиан Бэйл за фильм "Власть",

Брэдли Купер за "Рождение звезды",

Рами Малек за "Богемную рапсодию",

Уиллем Дефо за фильм "Ван Гог. На пороге вечности",

Вигго Мортенсен за "Зеленую книгу".

Лучшая женская роль второго плана - номинанты:



Эми Адамс ( "Власть"),

Эмма Стоун ("Фаворитка"),

Марина де Тавира ("Рим"),

Реджина Кинг ("Если бы Бил-стрит могла заговорить"),

Рейчел Вайс ("Фаворитка").

Лучшая мужская роль второго плана:



Магершала Али ("Зеленая Книга"),

Адам Драйвер ("Черный куклуксклановець"),

Сэм Эллиотт ("Рождение звезды"),

Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"),

Сэм Рокуэлл ("Власть").

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля.

