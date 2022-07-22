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Приквел "Игры престолов". Появился первый трейлер сериала "Дом дракона": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 01:40
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Компания HBO Max опубликовала первый трейлер сериала "Дом дракона". Трейлер появился на Youtube-канале компании.

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Сериал"Дом дракона" создан Джорджем Р. Р. Мартином и Райаном Дж. Кондалом для HBO.

Это приквел к сериалу "Игра престолов" (2011–2019), основанный на романе Мартина "Пламя и кровь" 2018 года.

Сериал, действие которого происходит за 200 лет до событий "Игры престолов", рассказывает о начале конца дома Таргариенов – события, которые привели к гражданской войне Таргариенов, известной как "Танец драконов".

Сериал "Дом дракона" заказали в октябре 2019 года, кастинг начался в июле 2020-го, а основные съемки – в апреле 2021-го в Великобритании.

Премьера сериала "Дом дракона" запланирована на 21 августа 2022 года. Его первый сезон будет состоять из 10 серий.

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Наталия Медведева
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