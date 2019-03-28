Музыка: Rammstein показали новый клип - видео

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Культовые немцы опубликовали клип на песню Deutschland и назвали дату выхода нового альбома

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Немецкая группа Rammstein опубликовала клип на песню Deutschland (Германия - нем.), отрывком из которого делилась на днях.

Напомним, 35-секундный тизер показал четырех членов группы, включая солиста Тилля Линдеманна, стоящих на плахе в старомодных тюремных робах. В полной версии, помимо этого, музыканты предстают во множестве других образов, в том числе рыцарей и служащих Вермахта. Rammstein обыгрывают сцены из своих предыдущих клипов.

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Тизер клипа резкую критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох, пишет Bild. Последняя, в частности, заявила, что "использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях".

Кляйн же назвал клип "безвкусной эксплуатации свободы творчества".

К сеодняшнему утра тизер в YouTube посмотрели более миллиона раз.

На официальном сайте Rammstein также объявили дату выхода нового альбома - 17 мая сего года - и опубликовали треклист. Сингл Deutschland сегодня вечером, как ожидается, появится на стриминговых платформах. 

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Теги: видео, музыка, клип, Rammstein, Deutschland
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