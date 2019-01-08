Sony взялась за продолжение блокбастера "Веном" с Томом Харди

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Несмотря на преимущественно негативные рецензии, в первый же уик-энд "Веном" собрал в октябре более $80 млн только в США — при бюджете в $100 млн

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На волне популярности фантастического и частично комедийного ужастика "Веном" с Томом Харди, который с октября 2018 года собрал в мировом прокате более $856 млн, кинокомпания Sony начала работу над продолжением фильма. Об этом пишет голливудское издание Deadline.

По данным инсайдеров, сценарий пишет Келли Марсел — одна из тех, кто работал над оригинальным фильмом. Она также стоит за сценарием к "50 оттенкам серого".

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На проект, которого нет пока даже в базе данных IMDB, еще не назначен режиссер. Вероятно, из-за занятости это не будет снявший прошлогодний блокбастер Рубен Фляйшер.

Даты премьеры также нет, но фильм, скорее всего, выйдет на экраны в октябре 2020 году.

Видео: B&H Film Distribution Company

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Теги: сиквел, кино, том харди, веном, продолжение
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