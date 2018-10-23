"Возвращение домой": Джулия Робертс впервые снялась в сериале

Актриса предстала в роли психолога, который помогает в реабилитации ветеранам войны

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Опубликован второй трейлер сериала "Возвращение домой", в котором главная роль досталась актрисе Джулии Робертс. Видео появилось на YouTube-канале компании Amazon.

По сюжету, психолог Хайди Бергман занимается тем, что помогает бывшим военным реабилитироваться после боевых действий.

Однажды к ней приходит молодой ветеран войны Вальтер Крус, которому тяжело адаптироваться к мирной жизни. Эта встреча перевернет жизнь Хайди - в ее размерянной жизни появятся спецслужбы.

Для Джулии Робертс это первая роль в сериале. Также в этой ленте сыграли Бобби Каннавале ("Винил"), Стивен Джеймс ("Сила воли"), Сисси Спейсек ("Касл-рок") и другие. А режиссером фильма выступил Сэм Эсмейл ("Мистер Робот").

Премьера сериала запланирована на 2 ноября. Его первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. По предварительным данным, уже ведется работа над вторым сезоном сериала.

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