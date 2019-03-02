Тизер и дата выхода романтической комедии "Гуцулка Ксеня": видео

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Картина выйдет в прокат 7 марта 2019 года. Допремьерный показ уже состоялся в крупных городах Украины

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В сети представлен тизер украинского романтического комедийного мюзикла "Гуцулка Ксеня". Видео опубликовано на официальной странице фильма в Facebook.

Картина выйдет в прокат 7 марта 2019 года. 

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По сюжету фильма, из Америки в Ворохту прибывает группа американцев с целью найти невесту для молодого Яро. Он унаследовал от отца миллион долларов. Получит он его при условии, что если женится на сознательной украинке.

Лента снята по мотивам произведения Ярослава Барнича - автора оперетты и песни "Гуцулка Ксеня". В 1939 году его произведение было запрещены цензурой советской власти. Автор эмигрировал в Канаду, а позже в США.

Над фильмом работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина).

В ленте дебютировали украинские актеры - Кристина Федорак, Маричка Штирбулова, Мария Чуприненко. 

Участие в съемках также принимали музыкальная группа "ДахаБраха" и фрик-кабаре Dakh Daughters. Их музыку услышат зрители.

Автором сценария и режиссером-постановщиком выступила Елена Демьяненко.

Смотрите также: Вышел трейлер романтической комедии "Гуцулка Ксеня" - видео

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Теги: фильм, тизер, гуцулка ксеня, мюзикл
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