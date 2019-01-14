Украинские музыканты презентовали совместную рэп-колядку: видео

Украинские музыканты к рождественским праздниками записали совместную колядку в стиле хип-хот под названием "Добрий вечір". Об этом на своей странице в Facebook сообщила певица Джамала.

В записи композиции участвовали Yarmak, Алина Паш, Джамала, Mr.Makoundi, Den Da Funk, FAME, и певец с псевдонимом LAUD - один из претендентов на участие от Украины в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

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По словам Джамалы, запись и съемка клипа проводились в сжатые сроки и каждый исполнителей самостоятельно написал свою часть композиции.

"Это самые спонтанная запись и съемка в моей жизни! От написания песни к выходу клипа прошло всего две недели. Только с такими невероятными ребятами это могло получиться. Каждый из участников коллаборации написал свою часть трека, при этом все вместе звучит очень органично", - отметила она.

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