Украинский фильм впервые выходит в прокат в Китае - видео

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Мультфильм "Викрадена принцеса" показали уже в 50 странах, теперь же он выходит в полноценный прокат в Китае

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Украинский мультфильм "Викрадена принцеса" впервые покажут на больших экранах в Китае. Об этом сообщает пресс-служба анимационной студии Animagard, которая и сняла фильм.

"Мы любим быть первыми. А быть первым украинским фильмом, который выходит в Китае - вообще невероятно", - говорится в сообщении.

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В комментарии Радио Свобода пиар-менеджер Animagard Дмитрий Майстренко рассказал, что "Викрадену принцесу" показали уже в 50 странах, а в теперь она выходит и в полноценный прокат в Китае.

Также он отметил, что мультфильм планируется также выпустить на большие экраны в Южной Корее, Испании, Греции и ЮАР.

"Викрадену принцесу" сняли при поддержке Госкино; в украинском прокате мультфильм собрал 36 млн гривень - это рекорд для украинских анимационных фильмов.

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Ранее мультфильм "Викрадена принцеса" получил приз фестиваля в Ирландии.

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Теги: мультфильм, госкино украины, украденная прицесса
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