Умер Скотт Уокер – один из самых загадочных рок-музыкантов

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Уокер известен своим уникальным баритоном, а также необычной карьерой, которая привела его от иконы поп-музыки 1960-х к авангардному музыканту

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В возрасте 76 лет скончался британский певец и композитор Скотт Уокер, которого называют одним из самых загадочных и влиятельных музыкантов современности. Об этом сообщается на сайте лейбла 4AD, на котором издавались альбомы Уокера.

"Скотт Уокер был уникальным и вдохновляющим титаном в авангарде британской музыки: дерзкий и сомневающийся, он создал произведения, в которых отважился исследовать уязвимость человека и безбожную тьму, окружающую его", - говорится в сообщении 4AD.

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Уокер известен своим уникальным баритоном, а также необычной карьерой, которая привела его от иконы поп-музыки 1960-х к авангардному музыканту, издающемуся на независимых лейблах.  

Впервые он получил известность в середине 1960-х в качестве фронтмена поп-трио The Walker Brothers , но в 1967 году уже начал сольную карьеру.

Том Йорк из Radiohead в комментарии ВВС отметил, что Уокер оказал "огромное влияние" на его группу. Певец Марк Алмонд сказал, что он "абсолютно опечален и шокирован" сообщением о смерти музыканта.

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Теги: музыкант, авангард, музыка, Скотт Уокер
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