В Германии фермеры создали гигантский портрет Бетховена из подсолнухов - видео

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Композиция из подсолнухов приурочена к 250-летию со дня рождения композитора

Семья баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе создала огромный портрет Людвига ван Бетховена на поле, где растут подсолнухи, кукуруза и конопля. Об этом сообщает br.de.

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Композиция приурочена к 250-летию со дня рождения композитора. Отмечается, что фермеры, вырастившие гигантский портрет, уже более 20 лет увлекаются созданием лабиринтов из растений. На этот раз для своего творчества они выбрали Бетховена.

Поскольку размер портрета, выполненного в форме лабиринта, очень большой, увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета. 

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Теги: Германия, портрет, композитор, бетховен, подсолнухи
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