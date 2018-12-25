В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Лошадь была запряжена и готова к поездке. Возможно, экипаж готовили для эвакуации жителей, которые спасались от извержения вулкана Везувий

Реклама
Реклама

В Помпеях (Италия) на территории одного из домов, располагавшегося у стен древнего города, археологи нашли останки лошади в упряжке, сообщает Би-би-си.

Ученые говорят, что находка представляет большую ценность.

Реклама

Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке. Возможно, экипаж готовили для эвакуации жителей, которые спасались от извержения вулкана Везувий в 79 году до н. э. Город Помпеи в итоге оказался погребен под слоем вулканического пепла.

Находка обнаружилась в ходе раскопок на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному - вероятно, генералу.

В ходе первой фазы раскопок в марте 2018 года на месте конюшни археологи обнаружили деревянную кормушку. Тогда было найдено тело лошади и части тела другой, сообщил директор археологического парка "Помпеи" Массимо Осанна.

Археологи, работающие на раскопках "Виллы таинств", также нашли виноградные давильни, печи и необычные фрески.

16 декабря в Египте археологи нашли нетронутую гробницу верховного жреца, возрастом более 4 тыс лет.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: археологи, лошадь, помпеи, археологические раскопки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет
В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко
В Словакии будут продавать летающие автомобили: видео
В Словакии будут продавать летающие автомобили: видео
ТЭК Котировки нефти обвалились до годовых минимумов
Суд перенес заседание по делу Мартыненко по просьбе САП
ТЭК Суд перенес заседание по делу Мартыненко по просьбе САП
АМКУ нашел признаки монополизма у ДТЭК - НКРЭКУ
ТЭК АМКУ нашел признаки монополизма у ДТЭК - НКРЭКУ
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет
В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко 00:10
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко
Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко 24.12.18, 00:05
В Софии полиция прекратила акцию против агрессии РФ: видео
В Софии полиция прекратила акцию против агрессии РФ: видео 23.12.18, 22:04
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 