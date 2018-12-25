В Помпеях нашли останки лошади в упряжке: ей более 2 тыс лет

В Помпеях (Италия) на территории одного из домов, располагавшегося у стен древнего города, археологи нашли останки лошади в упряжке, сообщает Би-би-си.

Ученые говорят, что находка представляет большую ценность.

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Лошадь была запряжена и, судя по всему, готова к поездке. Возможно, экипаж готовили для эвакуации жителей, которые спасались от извержения вулкана Везувий в 79 году до н. э. Город Помпеи в итоге оказался погребен под слоем вулканического пепла.

Находка обнаружилась в ходе раскопок на вилле, принадлежавшей высокопоставленному римскому военному - вероятно, генералу.

В ходе первой фазы раскопок в марте 2018 года на месте конюшни археологи обнаружили деревянную кормушку. Тогда было найдено тело лошади и части тела другой, сообщил директор археологического парка "Помпеи" Массимо Осанна.

Археологи, работающие на раскопках "Виллы таинств", также нашли виноградные давильни, печи и необычные фрески.

16 декабря в Египте археологи нашли нетронутую гробницу верховного жреца, возрастом более 4 тыс лет.