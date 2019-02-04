В США арестован номинированный на Грэмми рэпер 21 Savage: видео

В Атланте (штат Джорджия, США) правоохранители задержали рэпера 21 Savage (настоящее имя - Шайа Бин Авраам-Джозеф). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию США.

Сказано, что имеющий британское гражданство музыкант легально въехал на территорию США в 2005 году и должен был покинуть страну спустя год. В 2006 году срок его визы истек и с тех пор он находился в стране незаконно. Помимо этого, в 2014 году ему предъявили обвинения в преступлении, связанном с оборотом наркотиков.

Реклама

21 Savage грозит депортация. Вопрос об этом в ближайшее время рассмотрит суд.

Адвокат исполнителя Дина Ла Польт отметила, что делает все возможное, чтобы его отпустили из-под стражи. Она работает с властью и заявляет, что рэпер является примером подражания для молодежи, особенно в Атланте.

В 2017 году популярности рэперу 21 savage принесло участие в работе над композицией "Rockstar" американского хип-хоп исполнителя Post Malone, видеоклип на которую собрал на YouTube более 475 млн просмотров. За трек 21 Savage номинирован на Грэмми, церемония вручения пройдет 10 февраля в Лос-Анджелесе.

В декабре 2018 года 21 Savage выпустил второй студийный альбом "I Am > I Was", который впервые попал в американский чарт Billboard 200 и возглавил его.