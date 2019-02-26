Вышел новый тизер ремейка мультфильма "Король Лев": видео

Киностудия Walt Disney представила новый тизер и постер к ремейку популярного мультфильма "Король Лев". Видео опубликовано на канале Walt Disney Studios в YouTube.

В новом ролике также показано рождение Симбы и несколько новых кадров.

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Режиссером мультфильма стал Джон Фавро ("Книга джунглей"). В картине прозвучит музыка Элтона Джона, Тима Райса и Бейонсе.

Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал его же в оригинальном мультфильме.

Обновленная картина выйдет в мировой прокат 19 июля 2019 года.