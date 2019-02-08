Вышел новый трейлер "Кладбища домашних животных" по Кингу: видео

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В апреле на большие экраны выйдет хоррор по роману Стивена Кинга: новая экранизация "Кладбища домашних животных"

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Опубликован новый трейлер фильма ужасов "Кладбище домашних животных", снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

В центре сюжета - семья врача Луиса Крида, которая переезжает из большого города в провинцию, в дом стоит леса. Сосед врача рассказывает, что этот лес использовали местные дети для захоронения своих питомцев. Затем питомец самого врача, кот по кличке Черч, погибает под колесами грузовика, и Крид решает похоронить его в лесу. Это решение меняеn жизнь его семьи кардинальным и страшным образом.

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Главные роли в картине, снятой Кевином Кельшем и Деннисом Видмайером, исполнили Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис"), Джон Литгоу ("Здравствуй, папа, Новый год! 2") и Эми Саймец ("Чужой: Завет").

Первая экранизация романа "Кладбище домашних животных" вышла в 1989 году, ее сняла Мэри Ламберт.

Осенью прошлого года у Стивена Кинга вышел новый роман - "Высота".

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Теги: кино, стивен кинг, экранизация, культура, кладбище домашних животных
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