Вышел новый трейлер супергеройской ленты "Капитан Марвел" - видео

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Ожидается, что фильм выйдет на экраны 7 марта

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В сети представлен официальный телевизионный трейлер фантистического супергеройского фильма "Капитан Марвел". Ролик был опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Новая картина посвящена женщине-супергерою летчице ВВС США Кэрол Дэнверс, которая наделена уникальными способностями. Она оказывается в центре галактического конфликта, затеянного между инопланетными расами. Действие фильма происходит в 1998 году. 

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Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились. Ожидается, что "Капитан Марвел" выйдет на экраны 7 марта 2019 года.

Это 21 картина киновселенной Marvel - она же будет приквелом ко всем основным сюжетным линиям. Главную роль исполнила Бри Ларсон. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джуд Лоу, Бен Мендельсон и Сэмюел Л. Джексон. Режиссерами картины выступили Анна Боден и Райан Флек.

Фильм практически никак не связан с событиями предыдущей картины "Мстители: Война бесконечности", где суперзлодей Танос уничтожает половину населения Вселенной, а в сцене после титров Ник Фьюри успевает включить секретный пейджер и дать сигнал Капитану Марвел. Продолжение этой сюжетной линии будет в "Мстителях-4", которые выйдут весной немного позже. 

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Теги: трейлер, фильм, Марвел, капитан марвел, приключения, супергеройский фильм, вселенная марвел
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