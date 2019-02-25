Вышел первый тизер биографического фильма о Лесе Украинке: видео

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Съемки тизера проходили в Киеве - в Голосеевском парке и в одной из фотостудий

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Сегодня, 25 февраля, в сети опубликован первый тизер будущего биографического фильма "Узлісся" об известной украинской поэтессе Лесе Украинке (настоящее имя - Лариса Косач-Квитка), приуроченный ко дню ее рождения. Ролик опубликован на странице будущего фильма в Facebook.  

Съемки тизера проходили в Киеве - в Голосеевском парке и в одной из фотостудий.

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В сюжете ролика показан один из самых драматичных промежутков в жизни поэтессы - последние дни ее возлюбленного Сергея Мержинского после продолжительной болезни. В то время она написала одну из своих известных поэм "Одержимая". 

В фильме будет отображена история жизни Леси Украинки с ранних лет до конца жизни. Креативным продюсером и автором идеи фильма выступила Юлия Синькевич (JS Films, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля), а сопродюсером - Мария Москаленко (FX FILM Georgia). Сценарий байопика написала Александра Лавренчук.

Главную роль играет молодая украинская актриса Дарья Полунина. Режиссер фильма - Нана Джанелидзе (Грузия).

Дарья Полунина в роли Леси Украинки на съемках фильма:

Фото: Facebook/filmlesyaukrainka

Леся Украинка (13 (25) февраля 1871 - 19 июля (1 августа) 1913) - украинская писательница, переводчица, культурная деятельница. Писала в жанрах поэзии, лирики, эпоса, драмы, прозы, публицистики. Работала в области фольклористики (220 народных мелодий записано с ее голоса) и принимала активное участие в украинском национальном движении. Входит в число самых известных в истории Украины женщин.

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Теги: поэтесса, фильм, тизер, леся украинка, биография, дарья полунина
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