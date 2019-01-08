Вышел первый украинский трейлер "Счастливого дня смерти-2": видео

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На экраны в Украине картина выйдет ко Дню влюбленных

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Киностудия Universal презентовала первый трейлер комедийного хоррора "Счастливый день смерти-2", в сети он уже представлен с украинским переводом. Ролик опубликован на канале дистрибьютора B&H в YouTube.

В картине показаны события, происходящие спустя два года после показанных в первом фильме.

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По сюжету, Триш и ее компанию снова затягивает в ужасную петлю времени, где она снова и снова переживает собственный день смерти. Чтобы разорвать этот круг, героям ленты потребуется выяснить причины происходящего.

Главные роли в хорроре исполнили Джессика Рот, Израэль Брусар, Рубин Модин. Режиссером выступил Кристофер Лэндон.

В украинский прокат картина выйдет ко Дню влюбленных - 14 февраля 2019 года.

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Теги: кино, трейлер, фильм, фильм ужасов, хоррор, Джессика Рот, счастливый день смерти, счастливый день смерти-2
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