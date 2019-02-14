Вышел тизер продолжения мультфильма "Холодное сердце": видео

Студия Disney представила первый тизер продолжения популярного анимационного мультфильма "Холодное сердце". Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

Над сиквелом работают режиссеры первого фильма Дженнифер Ли и Крис Бак.

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На экранам появятся все знакомые персонажи.Анна и Эльза вместе с Кристоффом, Олафом и оленем будут бороться со злом.

После выхода первой части в 2014 году фильм собрал в мировом прокате свыше 1,2 млрд долларов и получил два Оскара - как лучший анимационный фильм и за лучшую песню. Мультфильм стал самым кассовым не только в истории Disney, но и в истории кинематографа.

Премьера запланирована на ноябрь этого года. должна состояться премьера "Холодного сердца - 2".

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