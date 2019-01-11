Катарсис: вышел трейлер фильма о терактах в Мумбаи — видео

В сети появился трейлер фильма "Катарсис" о серии терактов в индийском городе Мумбаи в 2008 году. Ролик опубликован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

Фильм основан на событиях 2008 года, когда террористами был захвачен отель "Тадж Махал". Тогда боевики расстреляли несколько десятков человек, в числе которых постояльцы, сотрудники отеля, полицейские, спецназовцы и пожарные. В результате все четверо были ликвидированы.

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Главные роли в ленте исполнили Арми Хаммер, Джейсон Айзекс, Назанин Бониади, Дев Патель. Режиссером ленты выступает Энтони Марас.

Премьера фильма запланирована на 9 мая 2019 года.

Изначально производством ленты занималась обанкротившаяся The Weinstein Company, но права на нее перекупили кинокомпаний Bleecker Street и ShivHans Pictures.