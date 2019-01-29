Вышел трейлер ленты "Аполлон-11" о полете человека на Луну: видео

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Когда фильм выйдет в прокат, неизвестно

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В сети появился трейлер документального фильма "Аполлон-11", снятого в честь 50-летия высадки астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США на Луну.

Фильм создан с использованием пленочных записей, хранившихся в Национальных архивах США. В ленте покажут подготовку и проведение миссии.

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До запуска аппарата на Луну компания MGM Studios снимала весь процесс на широкоформатную кинематографическую систему Todd-AO. Некоторые кадры были использованы в короткометражном документальном фильме, но большая часть материала не была использована.

93-минутный фильм демонстрировали только на национальном американском фестивале Sundance. В данный момент неизвестно, когда лента выйдет в прокат.

Как писала LIGA.net ранее, 21 декабря было ровно 50 лет со дня, когда человечество впервые отправилось на Луну. Корабль с астронавтами добрался до спутника, облетел его и вернулся домой спустя примерно неделю. Apollo-8 была второй пилотируемой миссией в рамках американской программы "Аполлон".

Смотрите также: О чем говорили первые астронавты на Луне: NASA выложило аудио

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Теги: nasa, Луна, космос, человек на луне, высадка на луну
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