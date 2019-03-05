Вышел украинский трейлер хоррора "Омен: Перерождение" - видео

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Мать подозревает, что способности, а затем и поведение вундеркинда Майлза - результат влияния сверхъестественных сил

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Опубликован украинский трейлер хоррора "Омен: Перерождение" режиссера Николаса МакКарти.

Картина не имеет отношения ко франшизе "Омен", повествующей о приходе и становлении антихриста.

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Однако в этом фильме речь также идет о потустороннем. Главный герой - вундеркинд Майлз, который отличается гениальным интеллектом. С годами поведение мальчика становится все более странным, агрессивным и разрушительным, что заставляет родителей обратиться к специалистам. Его мать подозревает, что способности, а затем и поведение Майлза – результат влияния сверхъестественных сил.

Главные роли исполнили Тейлор Шиллинг и Джексон Роберт Скотт, который ранее сыграл в фильме "Оно" – ремейке классического хоррора по одноименному роману Стивена Кинга.

Украинская премьера фильма «Омен: Перерождение» назначена на 28 марта.

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Теги: кино, трейлер, культура, Омен: Перерождение
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